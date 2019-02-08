Минимущества Карелии откажется от приватизации объектов на территориях больниц

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии планирует исключить из программы приватизации объекты недвижимости, расположенные на территориях больниц.

Это следует из проекта изменений в программе, которые Минимущества собирается вынести на рассмотрение парламента Карелии.

Также министерство планирует отказаться от приватизации ряда разрушенных построек – они будут списаны и исключены из перечня госимущества.

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