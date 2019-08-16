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Новости. Экономика
11:09, 16 Августа 2019
фото: Столица на Онего

Минимущества Карелии выставило на открытые торги пакет акций "Кареллеспрома"

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Начальная цена продажи пакета акций холдинга составляет 999,5 млн рублей, сообщают в правительстве Карелии.

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии 5 августа 2019 года приняло решение об условиях приватизации принадлежащего республике пакета акций ПАО "ЛХК "Кареллеспром", включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

13 августа опубликовано сообщение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", на сайте министерства имущественных и земельных отношений республики Карелия на официальном интернет – портале республики Карелия. Таким образом, участие в аукционе может принять любое заинтересованное лицо,  победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Начальная цена продажи принадлежащего Республике Карелия 43,88% пакета акций ПАО "ЛХК «Кареллеспром" - 999 454 000 рублей.

Дата начала приема заявок с 14 августа по 12 сентября. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 18 сентября.

Продажа имеет высокую экономическую значимость, так как является источником финансирования дефицита бюджета республики, отметили в правительстве республики.

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Комментарии

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Житель Карелии
2019-08-16 12:48:25
Что же такое криминальное происходит в регионе. Ведь понятно , что продаётся за копейки народное достояние-лес . Видно , что это делается в интересах приезжей кучки воров , которой не нужна Карелия , а нужно срочно заиметь огромные деньги от продажи государственной собственности и уехать в Москву . Эти чужие для Карелии люди нанесут огромный вред региону от которого он не оправиться .Все понимают кто эти люди во власти , они не скрываются и упорно совершают это преступление на глазах Прокуратуры , МВД и ФСБ . Их надо остановить , а лучше привлечь к уголовной ответственности .
Михаил
2019-08-16 12:10:47
Торопятся))) видать есть желающий))) с первого раза наверное не продадут, уйдут на понижение цены и.... как обычно, по дешевке)))
Михаил
2019-08-16 12:09:34
Ни один арендатор лесного фонда не отказывается от участка даже самого плохого, так как это приносит очень большие деньги! Стоимость участка в 1 млрд рублей очень мала и составляет максимум 10 процентов от реальной стоимости! Нормальный собственник пытается развивать производство, налаживать переработку сырья, а наше правительство отдает почти бесплатно! Кто то очень много заработает или получит повышение по службе покинув Республику Карелия переехав в Златоглавую. Вот так и живем - не помажешь не поедешь!
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