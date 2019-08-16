Минимущества Карелии выставило на открытые торги пакет акций "Кареллеспрома"

Начальная цена продажи пакета акций холдинга составляет 999,5 млн рублей, сообщают в правительстве Карелии.

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии 5 августа 2019 года приняло решение об условиях приватизации принадлежащего республике пакета акций ПАО "ЛХК "Кареллеспром", включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

13 августа опубликовано сообщение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", на сайте министерства имущественных и земельных отношений республики Карелия на официальном интернет – портале республики Карелия. Таким образом, участие в аукционе может принять любое заинтересованное лицо, победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Начальная цена продажи принадлежащего Республике Карелия 43,88% пакета акций ПАО "ЛХК «Кареллеспром" - 999 454 000 рублей.

Дата начала приема заявок с 14 августа по 12 сентября. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 18 сентября.

Продажа имеет высокую экономическую значимость, так как является источником финансирования дефицита бюджета республики, отметили в правительстве республики.