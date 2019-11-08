Минимущества подсчитало размер льготной аренды недвижимости в центре Петрозаводска

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии подсчитало размер арендной платы за объекты недвижимости в центре Петрозаводска, которые предприниматели получают в аренду на льготных условиях.

Об этом сообщила и.о. министра Маргарита Логинова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

Сколько предприниматели платят за имущество, находящееся в государственной собственности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".