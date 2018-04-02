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Новости. Экономика
14:17, 02 Апреля 2018

Министерство экономики Карелии может возглавить бывший судебный пристав, топ-менеджер банка

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Во властных структурах республики в последние дни ходят разговоры об очередной серьезной кадровой перемене.

Возможно, заместитель премьер-министра, глава Минэкономразвития Дмитрий Родионов уйдет с поста министра, оставив за собой должность вице-премьера. В ближайшем будущем ему прочат дальнейшее продвижение по службе.

Кто же может стать новым руководителем Минэка? По имеющимся у "Вестей Карелии" сведениям, речь идет о 32-летнем Павле Буренкове, который является директором по развитию карельского филиала Газпромбанка. Ранее он был заместителем начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России и, следовательно, хорошо знаком с Артуром Парфенчиковым. Затем возглавлял службу судебных приставов - вначале по Псковской, затем Калининградской области, откуда уволился в июле 2017 года, после чего перешел на работу в банк.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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User
2018-04-02 16:14:35
Гарик
2018-04-02 15:55:43
Одна с головой и опытом , и была во всей этой компашке , и та свалила от них , не долго им и осталось дурковать на земле карельской (((((((((((
Karjalan
2018-04-02 15:41:40
Дмитрий Родионов займет место ....... ?
А она ..... все таки будет инспектором по Северо-Западу.
Плейшнер
2018-04-02 15:38:28
ДААААААААА , с кадрами у ....енчикова совсем швах ,и пристав -не пристав , и банкир - не банкир , и вот такие возглавляют ведомства в регионе . Жутко от всего этого становится , что за деятели в правительстве. Администрация Президента куда смотрит ?????????????. Сгубят же всё что можно и нельзя. Ваня , смотри , что делается то !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
dgin
2018-04-02 15:07:57
И ЕТО НАЗЫВАЕТСЯ УЖЕ ПЕРЕБОР ," ЧЁРТЕ ЧТО И ЗВАТЬ НИКАК" (с)
баян
2018-04-02 15:06:51
у нас что кузнеца чиновников это служба судприставов оригинально
лесоруб
2018-04-02 14:42:07
Саныч, пожуй овса и с новыми силами... :)
Саныч
2018-04-02 15:13:24
лесоруб, овса не напасешься)
Саныч
2018-04-02 14:27:09
Что-то устал ржать.
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