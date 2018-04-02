Министерство экономики Карелии может возглавить бывший судебный пристав, топ-менеджер банка

Во властных структурах республики в последние дни ходят разговоры об очередной серьезной кадровой перемене.

Возможно, заместитель премьер-министра, глава Минэкономразвития Дмитрий Родионов уйдет с поста министра, оставив за собой должность вице-премьера. В ближайшем будущем ему прочат дальнейшее продвижение по службе.

Кто же может стать новым руководителем Минэка? По имеющимся у "Вестей Карелии" сведениям, речь идет о 32-летнем Павле Буренкове, который является директором по развитию карельского филиала Газпромбанка. Ранее он был заместителем начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России и, следовательно, хорошо знаком с Артуром Парфенчиковым. Затем возглавлял службу судебных приставов - вначале по Псковской, затем Калининградской области, откуда уволился в июле 2017 года, после чего перешел на работу в банк.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".