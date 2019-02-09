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Новости. Политика
18:30, 09 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

"Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью"

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Гостем рубрики "Кофе со сливками" стал известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.

Виталий Красулин – один из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами, поэтому знает все, что было "от Катанандова до Парфенчикова".

"Думаете, должность министра или руководителя комитета – это какая-то большая радость? - говорит Красулин. - Раньше, может быть. Когда был сформирован образ, что министр или депутат – это обязательно богатый человек в дорогом костюме. А сегодня это совсем не обязательно. Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью. Поверьте, на эту должность не всякий пойдет. И я прекрасно знаю, какой в Карелии кадровый голод, и понимаю, почему в правительстве на руководящих должностях работают, в том числе, приезжие специалисты.   

А как бы вы поступили на месте Парфенчикова? Вот вы пришли сюда с крупной федеральной должности. Кого на прошлой работе знали, как хороших сотрудников, того и приведете. Если вы не знаете человека, вы его возьмете? Нет! Каждый руководитель собирает команду под себя. На любом предприятии, и в республике также".

Полный текст интервью читайте здесь.  

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Комментарии

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инвесторбойца
2019-02-09 19:23:56
После последнего повышения зарплаты министр получает на руки не менее 150 тысяч, ответственность действительно серьезная. Приятнее быть вице-премьером. Зарплата выше чем у министра, а ответственности практически никакой
Гость
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