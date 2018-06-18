Министр Кайдалов назвал "очень плохим" состояние мостов в Карелии

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Алексей Кайдалов рассказал депутатам Законодательного собрания Карелии о неудовлетворительном техническом состоянии переправ в регионе.
Министр Кайдалов заявил о необходимости проведения ремонта мостов в республике, которые на сегодняшний день пришли в негодность.
"Мы вот сейчас уже будем начинать проектирование девяти мостовых переходов. А вообще по искусственным нашим мостовым сооружениям у нас картина очень печальная. Очень печальная - в республике. У нас огромное количество мостов, которые вводились еще в 80-х годах. Их состояние, скажем так мягко, очень плохое", - рассказал Кайдалов на правительственном часе в карельском парламенте.
Что еще сказал Кайдалов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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