Министр Кайдалов назвал "очень плохим" состояние мостов в Карелии

Алексей Кайдалов рассказал депутатам Законодательного собрания Карелии о неудовлетворительном техническом состоянии переправ в регионе.

Министр Кайдалов заявил о необходимости проведения ремонта мостов в республике, которые на сегодняшний день пришли в негодность.

"Мы вот сейчас уже будем начинать проектирование девяти мостовых переходов. А вообще по искусственным нашим мостовым сооружениям у нас картина очень печальная. Очень печальная - в республике. У нас огромное количество мостов, которые вводились еще в 80-х годах. Их состояние, скажем так мягко, очень плохое", - рассказал Кайдалов на правительственном часе в карельском парламенте.

Что еще сказал Кайдалов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".