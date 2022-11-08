Министр культуры Карелии рассказал, почему сокращают сотрудников медиацентра «Vыход»

На сегодняшний день все сотрудники медиацентра «Vыход» получили уведомления о сокращении, теперь их судьбу будет решать новый работодатель.

Как стало известно «Столице на Онего», выставочное пространство Петрозаводска ждут серьезные перемены. Какими они будут, поинтересовались у министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

«Медиацентр «Vыход» не закрывают, а передают в музей ИЗО. Это будет центр современного искусства. Как и раньше, в нем будут проходить выставки. На сегодняшний день всем сотрудникам медиацентра «Vыход» выданы уведомления о сокращении. Дальнейший вопрос об их трудоустройстве будет решать новый работодатель, — сообщил Алексей Лесонен.

Медиацентр «Vыход», по словам министра культуры республики, никогда не был самостоятельным учреждением.

«Ранее выставочное пространство работало при информационном туристском центре, сейчас является частью центра народного творчества и культурных инициатив, а занимается медиацентр «Vыход» современным искусством, и его работу должны курировать соответствующие люди. И это логично, что современным искусством будет заниматься специализированное учреждение — Музей ИЗО Карелии», — объяснил Алексей Лесонен.