Министр культуры Карелии: У меня положительный результат на коронавирус

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен и еще шестеро сотрудников министерства заразились COVID-19.

Как стало известно "Столице на Онего", в Минкультуры Карелии зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.

"Да, у меня положительный результат на коронавирус, - подтвердил "Столице на Онего" Алексей Лесонен. - Самочувствие хорошее. Болею без симптомов. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции".

По словам Лесонена, кроме него коронавирусная инфекция поразила еще шестерых сотрудников министерства культуры. Все они так же, по его словам, болеют бессимптомно.

"В минувшую пятницу, 9 октября, одна из наших сотрудниц почувствовала недомогание и ушла домой, - объяснил Алексей Лесонен. – Уже в воскресенье стало известно, что она заболела коронавирусом. После мы, всем коллективом, приняли решение провериться".

Также министр культуры уточнил, что заражение COVID-19 сотрудниками министерства никак не связано с приездом замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

"На момент проведения мероприятия с Аллой Юрьевной у нас у всех был отрицательный тест, - объяснил Алексей Лесонен. - Я был с отрицательным результатом, мои замы были с отрицательным результатом. 8 октября, когда проходило это большое меропритие, мы все были здоровы".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заболел 121 человек, общее число инфицированных составило 4981, выздоровели 3860 пациентов, всего умерло за время пандемии 43 человека.