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Министр культуры Карелии: У меня положительный результат на коронавирус

Новости. Общество
16:53, 15 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов
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Министр культуры Карелии Алексей Лесонен и еще шестеро сотрудников министерства заразились COVID-19.

Как стало известно "Столице на Онего", в Минкультуры Карелии зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.
"Да, у меня положительный результат на коронавирус, - подтвердил "Столице на Онего" Алексей Лесонен. - Самочувствие хорошее. Болею без симптомов. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции".

По словам Лесонена, кроме него коронавирусная инфекция поразила еще шестерых сотрудников министерства культуры. Все они так же, по его словам, болеют бессимптомно.

"В минувшую пятницу, 9 октября, одна из наших сотрудниц почувствовала недомогание и ушла домой, - объяснил Алексей Лесонен. – Уже в воскресенье стало известно, что она заболела коронавирусом. После мы, всем коллективом, приняли решение провериться".

Также министр культуры уточнил, что заражение COVID-19 сотрудниками министерства никак не связано с приездом замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

"На момент проведения мероприятия с Аллой Юрьевной у нас у всех был отрицательный тест, - объяснил Алексей Лесонен. - Я был с отрицательным результатом, мои замы были с отрицательным результатом. 8 октября, когда проходило это большое меропритие, мы все были здоровы".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заболел 121 человек, общее число инфицированных составило 4981, выздоровели 3860 пациентов, всего умерло за время пандемии 43 человека.

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Комментарии

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Сергей
2020-10-15 18:58:22
Может жена заразила после конкурса ? Или довела до ... ???
Слабенький какой то оказался .
Бездельник
2020-10-15 18:44:14
Распространение болезни идет полным ходом, не взирая на команды вождей и истерики бизнесменов. Уже по 121 человеку в день и мне думается что это не предел. :)
Саныч
2020-10-15 18:43:49
Уровень культуры заметно упадет на пару недель!
кир2
2020-10-15 19:07:35
Саныч, у кого ???
Оля
2020-10-15 17:45:47
Повезло! Отдохнет министр теперь от тяжёлого труда,вон какой худой!?!
Да и остальным тоже поболдеть и выздороветь....
кир
2020-10-15 17:54:21
Оля, злословить вам ни к чему. На сайте тетка есть. Она и злословит. Её одной хватает. :)
протестанутый
2020-10-15 17:17:33
Следующими будут тонкие ценители театрального искусства
кир
2020-10-15 17:10:06
Корона всех подравняет.
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