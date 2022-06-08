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Министр назвал туристов со скромными запросами «нищебродствующей саранчой»

Новости. Общество
00:10, 06 Июля 2022
фото: © a-trip.ru

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Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что «жмущиеся за каждый рубль» туристы не приносят никакой пользы местной экономике.

Его высказывание цитирует ASTV.RU.

По мнению министра, дешевые туры могут негативно сказаться на природе полуострова, поскольку его инфраструктура пока недостаточно развита для крупного потока туристов.

«И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали „за дешево“? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть», — написал министр в социальной сети.

Такую реакцию вызвали расчеты вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. По ее словам, полет чартерным рейсом туда и обратно обойдется в 16 тысяч рублей, а на проживание и питание потребуется 29 тысяч рублей.

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