Министр объяснила, что делать семьям мобилизованных в Карелии, не подходящим для мер поддержки

Семьи мобилизованных жителей Карелии, которые не попали ни в одну из категорий для получения господдержки, могут обратиться в индивидуальном порядке с социальные службы.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» сообщила министр социальной защиты Ольга Соколова.

«Мы понимаем, что сейчас многообразие жизненных ситуаций возникло в связи с частичной мобилизацией. Поэтому даже тот большой перечень мер, который сейчас утвержден распоряжением правительства, возможно, не покроет всех особых случаев. И поэтому, конечно, через нашу комиссию по сложной жизненной ситуации, по соцконтракту, можно будет также решить вопросы, которые будут актуальны для конкретной семьи. Каждый случай будет рассматривать конкретно», — сказала Соколова.

По ее словам, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за мобилизации, могут обращаться в центры социальной работы по месту жительства.