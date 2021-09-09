Министр образования Карелии назвал районы, которые получат новые школьные автобусы

В Петрозаводск прибыли 28 автобусов, которые мы в следующем месяце отправим в школы Карелии, сообщил глава Минобразования республики Роман Голубев.

По словам Романа Голубева, поступившие автобусы все проверены. «Радует, что при поддержке правительства России наши дети продолжают каждый день ездить на современных автобусах, адаптированных в том числе и под наш северный климат», - отметил Голубев.

В этом году, по информации Минобразования, автобусы получат Беломорский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Калевальский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы. Кроме того, два автобуса будут перевозить детей особой заботы в петрозаводских коррекционных школах-интернатах № 18 и 21.