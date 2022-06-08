Министр образования Карелии поддержал Наталью Усову, которая представит республику на всероссийском конкурсе «Учитель года»

На федеральном этапе ее ждет много испытаний, но поддержать ее вызвались высокие люди

Карелию на федеральном этапе конкурса «Учитель Года» представит учитель русского языка и литературы из Петрозаводского лицея №1 Наталья Усова. Она также является участником Форума классных руководителей и победителем регионального этапа конкурса педагогов.

Министр образования республики Карелия Роман Голубев призвал всех жителей голосовать за Наталью, чтобы приблизить ее к победе:

«Друзья, необязательно ждать наступления 2023 года, чтобы поддержать педагогическое сообщество Карелии. Сделать это можно уже сейчас, проголосовав за медиавизитку Натальи Усовой, которая представляет наш регион на конкурсе «Учитель года России».

Поддержать конкурсанта от Карелии вы можете, отдав за него голос, перейдя по специальной ссылке.

Сейчас у Натальи Усовой 85 конкурентов, и ваш голос может оказаться решающим!

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в педагогической сфере. В нем участвуют педагоги, ставшие победителями или призерами муниципального этапа конкурса «Учитель года России». Обязательным критерием также является непрерывный педагогический стаж не менее трех лет и преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, определенные Федеральными государственными образовательными стандартами.