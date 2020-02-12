Министр образования Карелии пойдет сдавать ЕГЭ по истории

Министр образования Роман Голубев вместе с родителями выпускников и учениками попробует сдать ЕГЭ по истории.

Так, 21 февраля Роман Голубев в Центре оценки качества образования даст старт Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Республике Карелия. В этот раз акция посвящена Году памяти и славы, поэтому участникам предлагается сдать ЕГЭ по истории.

В 2020 году к акции присоединились Сегежский, Кемский, Олонецкий, Лахденпохский, Сортавальский муниципальные районы, в которых родители выпускников также смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

На мероприятии можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ

- как происходит печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена



