Министр Охлопков пообещал Карелии членство в клубе "80+"

Карельский чиновник рассказал о реализации в республике национального проекта "Здравоохранение".

К 2024 году в Карелии планируется расширение Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени В.А. Баранова и создание первичных сосудистых центров на базе Костомукшской и Сегежской центральных районных больниц. Об этом сообщил 15 марта глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, рассказывая в Законодательном собрании республики о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение". По словам республиканского чиновника, нацпроект позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения с 710,9 до 570 на 100 тысяч жителей. Сейчас это главная причина ухода из жизни населения Карелии.

Другой серьезной причиной остаются онкологические заболевания, поэтому в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике намечено строительство центров амбулаторной онкологической помощи в Сегеже, Костомукше, Сортавале и Петрозаводске, а также нового онкологического диспансера.

"Многие ошибочно понимают, что цель национального проекта "Здравоохранение" – это снижение смертности. На самом деле, это не так. Глобальная цель национального проекта "Здравоохранение" – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2024 году. К 2030 году Российская Федерация, ну и Республика Карелия тоже, должны вступить уверенно в клуб стран, которые имеют показатель ожидаемой продолжительности жизни 80+", – сказал карельский министр.

В целом, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Карелии планируется направить 12 миллиардов 962 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 2 миллиарда 973 миллиона, республиканского – 1 миллиард 521 миллион, поступления от обязательного медицинского страхования – 8 миллиардов 471 миллион, а от платных услуг – 57,6 миллиона.

Заметим, что по данным Росстата средняя продолжительность жизни в республике составляет сейчас около 71 года. Через шесть лет статисты прогнозируют рост этого показателя до 74 лет, а к 2030-му – только до 76-ти.