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Новости. Общество
15:30, 15 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Министр Охлопков пообещал Карелии членство в клубе "80+"

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Карельский чиновник рассказал о реализации в республике национального проекта "Здравоохранение".

К 2024 году в Карелии планируется расширение Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени В.А. Баранова и создание первичных сосудистых центров на базе Костомукшской и Сегежской центральных районных больниц. Об этом сообщил 15 марта глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, рассказывая в Законодательном собрании республики о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение".  По словам республиканского чиновника, нацпроект позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения с 710,9 до 570 на 100 тысяч жителей. Сейчас это главная причина ухода из жизни населения Карелии.  

Другой серьезной причиной остаются онкологические заболевания, поэтому в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике намечено строительство центров амбулаторной онкологической помощи в Сегеже, Костомукше, Сортавале и Петрозаводске, а также нового онкологического диспансера.       

"Многие ошибочно понимают, что цель национального проекта "Здравоохранение" – это снижение смертности. На самом деле, это не так. Глобальная цель национального проекта "Здравоохранение" – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2024 году. К 2030 году Российская Федерация, ну и Республика Карелия тоже, должны вступить уверенно в клуб стран, которые имеют показатель ожидаемой продолжительности жизни 80+", – сказал карельский министр.

В целом, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Карелии планируется направить 12 миллиардов 962 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 2 миллиарда 973 миллиона, республиканского – 1 миллиард 521 миллион, поступления от обязательного медицинского страхования – 8 миллиардов 471 миллион, а от платных услуг – 57,6 миллиона.    

Заметим, что по данным Росстата средняя продолжительность жизни в республике составляет сейчас около 71 года. Через шесть лет статисты прогнозируют рост этого показателя до 74 лет, а к 2030-му – только до 76-ти.

  

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-15 16:19:22
Шансы есть. Люди теперь реально боятся умирать, начитавшись новостей об особенностях похоронного бизнеса.
Сергей
2019-03-15 15:50:00
Да , не смешили бы чинушки . Сначала сделайте хотя бы 65 + , а потом и выступайте про 80 + к 24 году , А может к 50 году ?
Гость
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