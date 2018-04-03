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Новости. Экономика
14:55, 03 Апреля 2018

Министр Родионов заявил о росте в январе-феврале экономических показателей Карелии

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Рост промышленного производства и розничной торговли, снижение инфляции и безработицы – таковы основные тенденции развития экономики Карелии, замеченные министерством экономического развития и промышленности республики.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя премьер-министра правительства, министр экономического развития и промышленности Дмитрия Родионова.

По его словам, в первые два месяца в Карелии объемы производства промышленной продукции выросли на 4,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 2,5% выше среднероссийского показателя.

В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2,6 раза в сопоставимых ценах вырос индекс производства машин и оборудования, в 2,2 раза - объем производства транспортных средств.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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User
2018-04-03 16:27:12
Если всё растет и колосится, почему народ толпой сваливает? "Не понятно, Спилберг"(с)
Антон
2018-04-03 16:11:21
Бессовестные вы люди - Дмитрий для Вас старается, а вы про него такие гадости пишите!!! Бедный мальчик!
Антон
2018-04-03 16:09:43
Таких как Дмитрий с его акцентом Вологодским - таких больше нет совсем - он такой один - ПИФАГОР))))))))))))))))))))))))
Антон
2018-04-03 16:08:10
Это вы все писаки и бездельники ничего не смыслите в экономике, а Дмитрий пашет, развивает, старается как может со своей помощницей, стирают горизонты экономики
Антон
2018-04-03 16:05:11
Интересно, а как его советница поживает или помощница из Вологда, она ведь должна поднимать Родионову )))))))))))
Антон
2018-04-03 16:00:54
Дмитрий Заслуженный экономист, он выведет Карелию из кризиса, дайте человеку работать, Дмитрий это талантливый технократ - показатели у него уже пошли в рост, только мост в соломенном уже поднял экономику
Слава
2018-04-03 15:59:37
Гарик,Президент Путин правильно сказал,с кумовством надо бороться .....и.... его племянника назначили на очень высокую должность в Газпроме ,кажется...есть в СМИ...недавно писАли...
Беня
2018-04-03 15:58:22
Сегодня выросло, завтря не выросло
YellowSubmarine
2018-04-03 15:37:49
Какой замечательный у нас министр экономического развития и промышленности. Никто ничего подобного не замечает, зато у него глаз - ватерпас!
У замечательных предков и детёныши замечательные.
Извините!!!
Гарик
2018-04-03 15:11:33


Президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для того, чтобы преодолеть кумовство. Увы, этот недостаток в последние годы стал присущ политической системе. Сложилось даже ощущение, что дети элиты станут новой властью после смены поколения.

Это ужасная ситуация, если чиновником становятся не за реальные заслуги, а по блату. Качество таких работников будет очень низко, а уровень коррупции увеличится в разы. Ведь честно работать стимула не будет, учитывая тот факт, что кумовство, в сущности, и есть коррупция.

Путин считает, что за несколько лет проблему вряд ли получится решить, однако теперь проверяющие органы должны обращать внимание на то, как чиновник пристраивает своих родственников. Если он намеренно продвигает своих родных, а у тех нет никаких конкретных достижений, то с такой ситуацией нужно бороться, в том числе увольнять чиновника с семейством.

02.04.18.
Гарик
2018-04-03 15:32:11
Гарик, ЭТО К ТОМУ , ЧТО НЕ ЭКОНОМИКА РОСТЁТ В КАРЕЛИИ , А КУМОВСТВО РАС :) ЦВЕТАЕТ И ТОЛКОВЫЙ МАЛЬЧИК (С ) ТОМУ ПРИМЕР. )))))))))))))
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