Министр Родионов заявил о росте в январе-феврале экономических показателей Карелии

Рост промышленного производства и розничной торговли, снижение инфляции и безработицы – таковы основные тенденции развития экономики Карелии, замеченные министерством экономического развития и промышленности республики.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя премьер-министра правительства, министр экономического развития и промышленности Дмитрия Родионова.

По его словам, в первые два месяца в Карелии объемы производства промышленной продукции выросли на 4,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 2,5% выше среднероссийского показателя.

В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2,6 раза в сопоставимых ценах вырос индекс производства машин и оборудования, в 2,2 раза - объем производства транспортных средств.

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