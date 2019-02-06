Министр Соколова рассказала, сколько человек сократят при реорганизации сети центров соцработы в Карелии

Около 60 человек попадут под сокращение при реорганизации центров социальной работы в Карелии, сообщила журналистам министр социальной защиты Ольга Соколова.

Напомним, все центры социального обслуживания в районах юридически будут присоединены к Центру соцработы Карелии.

Министр сказала, что во всех районах будут работать клиентские службы.

"Сокращение численности порядка 60 человек в целом по республике, в основном это административные единицы. По вопросу заработной платы ставим себе задачу на 30% поднять ее", - сказала Ольга Соколова.

В среднем, сказала министр, заработная плата в центрах социальной работы Карелии не превышает 22 тыс. рублей.