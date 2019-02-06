Районные центры социальной работы в Карелии соединили в один

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации государственного учреждения "Центр социальной работы г. Петрозаводска".

Как следует из документа, к учреждению присоединены все районные Центры социальной работы.

Сам Центр социальной работы Петрозаводска переименован в Центр социальной работы Республики Карелия.

"Определить основной целью деятельности Учреждения реализацию полномочий Министерства социальной защиты Республики Карелия в сферах социальной защиты и социального обслуживания населения. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 372 единиц", - отмечается в документе.

Министерству социальной защиты Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в срок до 1 апреля 2019 года поручено провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений республики внести изменения в устав учреждения.