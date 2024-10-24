Решение о реорганизации школы в поселке Панозеро вынесли в пользу учеников

Местные власти рассказали, что затронет реорганизация и где будут учиться дети.

Школьники поселка Панозеро останутся учиться в своей школе, стало известно из публикации в официальном паблике Кемского района.



В среду, 30 октября, состоялось заседание комиссии по оценке последствий реорганизации образовательной организации — обсуждался вопрос реорганизации Панозерской школы путем присоединения к Кемской средней школе № 3.

Комиссия тщательно проанализировала критерии действующего законодательства к реорганизации школ в сельской местности, и вынесла положительное решение о реорганизации, сообщила администрация Кемского района.



Местные власти отметили, что сам процесс обучения не изменится — дети продолжат обучаться в поселке Панозеро, проживая с родителями. И педагогическая нагрузка не уменьшится — учителей, выполняющих обязанности заместителей, освободят от дополнительной административной нагрузки.



Процесс обучения и воспитания для школьников поселка также станет интереснее: они смогут участвовать в самых разных мероприятиях, которые проводит городская школа.



В источнике подчеркнули, что изменения коснутся, в первую очередь, документов. Для детей, родителей и педагогов откроются новые возможности для роста и развития, отметили в источнике.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Панозеро единогласно высказались против закрытия местной школы.