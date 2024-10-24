Жители посёлка Панозеро единогласно высказались против закрытия местной школы

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания республики.

29 октября в посёлке Панозеро в Кемском районе состоялся опрос местных жителей: что они думают по поводу слияния двух школ - сельской и городской в Кеми. 41 человек пришли на голосование и сказали твёрдое «Нет». За подобную «оптимизацию» учебного заведения не проголосовал никто, об этом сообщил в своем личном профиле Андрей Монастыршин.



Таким же был и результат голосования панозерцев на этот счёт ещё в мае, когда они категорически высказались против закрытия школы и нежелания отправлять своих детей в интернат за сотню километров от дома.

"В июне этого года я лично вместе с коллегами-депутатами побывал в школе посёлка Панозеро. Родители учеников просили защитить их права", - сообщил Андрей Монастыршин.

Ранне сообщали, что 20 июня в Панозерской школе прошло совещание представителей администрации района, педагогов образовательной организации, Первого заместителя Министра образования и спорта Карелии Натальи Кармазиной, депутатов и родителей школьников.

Главным предметом встречи стало обсуждение вопроса о доступе учащихся школы к качественному образованию и созданию дополнительных возможностей для их всестороннего развития.

По итогам совещания принято решение о методической и организационной поддержке Панозерской школы. Благодаря взаимодействию с кемскими образовательными организациями педагоги смогут повышать квалификацию, а ребята получать более полные знания и готовиться к поступлению и выбору будущей профессии.