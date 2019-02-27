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Новости. Общество
15:10, 27 Февраля 2019
фото: Минстрой РК

Министр строительства Карелии посоветовал не обращать внимания на слухи о его отставке

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Министр строительства Карелии Олег Ермолаев, отставку которого ожидали в правительстве в конце февраля, задержится в этой должности.

Как сообщали ранее, Ермолаев изъявил желание оставить министерский пост, объяснив это тем, что он "очень устал". Ожидалось, что 25 февраля, когда министр вышел из отпуска, он напишет заявление об увольнении.

Однако, на первой после отпуска планерке в министерстве он заявил, что отдохнул и продолжает работать.  Тем не менее, в тот же день он сообщил некоторым своим коллегам, что уйдет с должности в начале марта.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-02-27 15:38:50
К смене Министров нам не привыкать, это обычное дело в Карелии. Вот только каждый последующий Министр почему-то хуже предыдущего и это факт!
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