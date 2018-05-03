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Новости. Общество
18:20, 03 Мая 2018

Министр связи допустил блокировку Viber вслед за Telegram

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Если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, они могут обратиться в суд и получить разрешение на блокировку мессенджера, как это произошло с Telegram, полагает глава Минкомсвязи.

Против мессенджера Viber в России могут быть приняты такие же меры, под которые попал Telegram, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования, заявил министр связи Николай Никифоров, пишет РБК.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", — сказал Николай Никифоров.

В марте Майкл Шмилов, операционный директор компании Viber Media S.a.r.I., владеющий одноименным мессенджером, пояснил РБК, что команда Viber не сможет выполнить требование о предоставлении ключей безопасности.

Шмилов пояснил, что его компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, однако передать ключи шифрования никому не может, поскольку основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования, при котором ключи хранятся только на устройствах клиентов.

"Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", — пояснил он.

Подобный же ответ давала на требование ФСБ и команда Telegram. После начала блокировки этого мессенджера заглушили миллионы IP-адресов, однако добиться прекращения его работы в России на данный момент так и не смогли.

В конце апреля пользователи Viber стали массово жаловаться на сбои в работе сервиса. Руководство компании связало это с последствиями попыток властей заблокировать Telegram. 1 мая пресс-служба Viber сообщила, что работа мессенджера в России восстановлена, несмотря на проблемы с подключением к интернету в стране.

"Компания продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков групповых и личных чатов по умолчанию", — говорилось в пресс-релизе Viber.

Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения. В январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек на десктопах и мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Мессенджером Telegram пользуются около 2,5 млн россиян.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-05-03 18:45:19
Прям как наш Петросовет: пытаются что то сделать-но ничего в этих системах не понимают.Поэтому от их старания за счёт налогоплательщиков получается только вред. :)
Гость
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