Министр транспорта Карелии: "Ситуация с автобусным сообщением оставляет желать лучшего"

Министр транспорт республики Алексей Кайдалов рассказал, что 10 из 13 подаренных Москвой подержанных автобусов выйдут на обслуживание пассажиров.

"Ситуация с автобусным сообщением оставляет желать лучшего. Есть этому объяснение: в июне 2017 году три компании, которые обслуживали почти 40% маршрутов, ушли с рынка, пришлось изыскивать возможности заполнения маршрутов другими предприятиями. Возник дефицит подвижного состава", - сказал Алексей Кайдалов на заседании правительства 10 мая.

По его словам, состав автобусов пополнялся, проводятся конкурсные процедуры на пассажирские перевозки по маршрутам.

"Да, подвижной состав серьезно изношен, требуется его обновление", - сказал Алексей Кайдалов .

В 2017 году из Москвы пришли в Карелию 13 подержанных автобусов. Из них будут работать на линиях пять, еще пять скорой выйдут на линии.

"Три, к сожалению, не могут эксплуатироваться и будут использоваться в качестве доноров автобусов. Десять автобусов до конца 2018 года будут работать", - сказал Кайдалов.

Перед этим депутат Заксобрания от КПРФ Валерий Шоттуев обратил внимание чиновников на то, что из года в год обслуживание пассажиров в регионе ухудшается.