Министра образования Карелии оштрафовали за волокиту

Мировой суд оштрафовал Александра Морозова за несвоевременное направление ему ответа на поступившие на электронный адрес министерства обращения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мировой суд участка № 4 Петрозаводска 5 декабря оштрафовал министра образования Карелии на 5 тысяч рублей.

Постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.