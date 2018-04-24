Министра Ольгу Соколову допросили в суде по делу о гибели детей на Сямозере

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова ответила в суде на вопросы о трагедии, которая произошла с воспитанниками ООО "Парк-отель "Сямозеро".

Напомним, в начале 2016 года Соколова являлась заместителем министра здравоохранения и социального развития республики, а в конце апреля этого же года возглавила министерство соцзащиты, труда и занятости.

По словам чиновницы, в республике с 2010 года работает межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей. Соколова сказала, что в 2016 году комиссия не была наделена полномочиями по открытию лагерей. Чиновница входила в эту комиссию. Лагерь ООО "Парк-отель "Сямозеро" числился в карельском реестре лагерей.

"Межведомственная комиссия не наделена правом принимать решение об открытии или закрытии лагеря", - сказала Ольга Соколова.

"На момент 2015-2016 года, я думаю, что это ответственность самого поставщика услуги по соблюдению тех требований, которые предъявляются к любой организации, которая занимается организацией отдыха детей", - отметила она.

Напомним, что карельские власти 1 июня 2016 года заключили госконтракт на отдых 96 детей. При этом заключение Роспотребнадзора у лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" появилось лишь через два дня – 3 июня. На вопрос, мог ли быть подписан контракт без заключения Роспотребнадзора, Соколова сказала: "Подписание контракта не входило в мои обязанности".

Отправка детей в лагерь на Сямозере, по словам Соколовой, произошла утром 3 июня 2016 года.

Как следует из протокола допроса от 1 июля 2016 года, который зачитал судья, Ольга Соколова общалась 2 и 3 июня с руководителем Роспотребнадзора Анатолием Коваленко по вопросу выдачи лагерю заключения. Так, 2 июня Коваленко сказал, что специалисты управления ездили в лагерь, но результатов он не знает. А 3 июня 2016 года около 9.15 Коваленко позвонил Соколовой и сказал, что нарушения устранены, остался вопрос только по питьевой воде. Если ООО "Парк-отель "Сямозеро" предоставит гарантийное письмо, что они устранят нарушения по питьевой воде, то санитарно-эпидемиологическое заключение лагерь получит.

"Вечером мне сообщили, что данное заключение было подписано", - сказала Соколова на допросе у следователя летом 2016 года.

"По вашему мнению, дети погибли в результате нарушения санитарно-эпидемиологического режима или по какой-то другой причине?" – спросил у чиновницы адвокат Михаил Ямчитский, представляющий интересы экс-главы карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко.

"Я думаю, что нарушение санитарно-эпидемиологического режима не имеет к этому никакого отношения. Это мое личное мнение", - сказала чиновница.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.