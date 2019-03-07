Министра Воронова выбрали секс-символом карельской политики

Самым сексуальным карельским политиком читатели "Столицы на Онего" признали министра спорта Карелии Александра Воронова.

Накануне 8 Марта "Столица на Онего" предложила читателям выбрать самого сексуального карельского политика.

В опросе приняли участие 2086 человек.

В итоге, пальму первенства отдали министру спорта Карелии Александру Воронову. Он возглавил топ-10 секс-символов карельской политики, набрав 404 голоса (19%), вторую строчку занял глава республики Артур Парфенчиков, за которого проголосовали 389 человек (18%), и тройку лидеров замыкает депутат Заксобрания Тимур Зорняков с результатом 326 голосов (15%).

Четвертое место в почетном списке секс-символов карельской политики досталось депутату ЗС, лидеру карельских коммунистов Евгению Ульянову – 303 голоса (14%), в пятерке лидеров также спикер Петросовета Геннадий Боднарчук – 233 (11%).

Продолжили список секс-символов карельских политиков председатель Заксобрания Элиссан Шандалович с результатом 181 голос (8%), депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич, за которого проголосовал 101 респондент (4%), премьер-министр Александр Чепик – 67 голосов (3%), сенатор Игорь Зубарев – 45 (2%) и депутат ЗС Леонид Лиминчук – 37 (1%).