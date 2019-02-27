ОПРОС:  Выбираем самого сексуального политика Карелии

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В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.
Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.
Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.
Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.
Итак, голосуем здесь.
- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета
- Александр Воронов, министр спорта
- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания
- Игорь Зубарев, сенатор
- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания
- Артур Парфенчиков, глава Карелии
- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания
- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания
- Александр Чепик, премьер-министр
- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания
Итак, голосуем здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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