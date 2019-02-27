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Новости. Общество
09:05, 27 Февраля 2019

ОПРОС:  Выбираем самого сексуального политика Карелии

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В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.

Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.

Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета

- Александр Воронов, министр спорта

- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания

- Игорь Зубарев, сенатор

- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания 

- Артур Парфенчиков, глава Карелии

- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания

- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания

- Александр Чепик, премьер-министр

- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания

Итак, голосуем здесь.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-27 11:54:51
Понятно. Нетрадиционно ориентированных комментаторов выявляют.
Беня
2019-02-27 12:16:20
Неравнодушный, не думаю. Это уж слишком старомодно :) И потом, шо у нас сейчас главное мерило ("бенчмарк" по-импортному) правов человека? Да, во-во. :)
Так шо скорее выявляют гнусных гомофобов и мракобесов вроде меня. А еще спрашивают, "Беня, а шо карьера-то у тебя не задалась?" Ну дык ой :)
насмешница
2019-02-27 11:50:33
Нисколько не затрудняюсь)
Беня
2019-02-27 12:19:48
насмешница, кстати, весьма возможно... А какая у вас сегодня гендерная принадлежность? :)
David
2019-02-27 11:46:53
Ну прямо Дарвин Происхождение человека... во всей красе.
Беня
2019-02-27 11:36:22
Ловлю себя на мысли, шо девочки все равно как-то интереснее. Затрудняюсь отвечать на опрос :)
stranger
2019-02-27 11:22:32
Назовите проект - "Политспальня".
Андрей Дубенский
2019-02-27 10:49:36
В таких деликатных вопросах судят не по физиономиям, о по объективным показателям. Дайте цифры!!! Ну, не 90-60-90, но хоть какие-то...
Беня
2019-02-27 12:05:48
Андрей Дубенский, а фотку в полный рост в трусах и тапках не надо? :) :) :)
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