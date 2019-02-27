ОПРОС:  Выбираем самого сексуального политика Карелии

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.

Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.

Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета

- Александр Воронов, министр спорта

- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания

- Игорь Зубарев, сенатор

- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания

- Артур Парфенчиков, глава Карелии

- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания

- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания

- Александр Чепик, премьер-министр

- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания

Итак, голосуем здесь.