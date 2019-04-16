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Новости. Общество
22:00, 16 Апреля 2019
фото: Twitter/Christie Road&#8207;

Минкультуры предлагает организовать сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дам

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Российский Минкульт предложит организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара накануне.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен.

Собор Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Власти сообщили, что несущие конструкции собора не пострадали, также удалось спасти реликвии, в частности, Терновый венец Христа.

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