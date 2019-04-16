Минкультуры предлагает организовать сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дам

Российский Минкульт предложит организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара накануне.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен.

Собор Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Власти сообщили, что несущие конструкции собора не пострадали, также удалось спасти реликвии, в частности, Терновый венец Христа.