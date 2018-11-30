Миннац Карелии ждут кадровые перестановки

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Уход Андрея Манина с поста первого заместителя министра национальной и региональной политики Карелии будет сопровождаться изменением структуры ведомства и сокращением аппарата.
Как сообщали "Вести Карелии", Манин намерен перейти на работу в Законодательное Собрание, на должность начальника аппарата. Это место освобождается в связи с уходом предыдущего руководителя аппарата Вячеслава Баева – последнего человека из команды Александра Худилайнена.
В четверг 6 декабря на сессии Заксобрания состоится голосование по кандидатуре Манина.
Ранее он был представителем главы республики в парламенте, хорошо знаком со многими депутатами, известен как дипломатичный, опытный чиновник. В случае назначения руководителем аппарата ЗС, это, по мнению сотрудников Миннаца, будет означать для него карьерный рост.
По сведениям "Вестей Карелии" должность первого заместителя министра, которую занимал Манин, упраздняется с целью сокращения расходов на содержание аппарата.
В Миннаце останется два заместителя.
Подробнее о кадровых перестановках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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