Миннац Карелии ждут кадровые перестановки

Уход Андрея Манина с поста первого заместителя министра национальной и региональной политики Карелии будет сопровождаться изменением структуры ведомства и сокращением аппарата.

Как сообщали "Вести Карелии", Манин намерен перейти на работу в Законодательное Собрание, на должность начальника аппарата. Это место освобождается в связи с уходом предыдущего руководителя аппарата Вячеслава Баева – последнего человека из команды Александра Худилайнена.

В четверг 6 декабря на сессии Заксобрания состоится голосование по кандидатуре Манина.

Ранее он был представителем главы республики в парламенте, хорошо знаком со многими депутатами, известен как дипломатичный, опытный чиновник. В случае назначения руководителем аппарата ЗС, это, по мнению сотрудников Миннаца, будет означать для него карьерный рост.

По сведениям "Вестей Карелии" должность первого заместителя министра, которую занимал Манин, упраздняется с целью сокращения расходов на содержание аппарата.

В Миннаце останется два заместителя.

Подробнее о кадровых перестановках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".