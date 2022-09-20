Минобороны разъяснило, кто подлежит мобилизации

В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

Разъяснения министерства опубликовало РБК.

Как уточнил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться следующие категории.



Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.