Минобороны сообщило официальные цифры потерь российской армии на Украине

В Минобороны РФ сообщили о гибели 1351 российского военного на Украине.

Как передает ТАСС, более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — заявил Рудской.