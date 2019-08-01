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Новости. Общество
21:05, 01 Августа 2019
фото: mil.ru

Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%

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С сентября солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд, получат ежемесячную надбавку в размере 50%

Об этом сообщил в четверг на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд", - цитирует ТАСС слова Шойгу.

Министр напомнил, что "президент РФ принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов".

По его словам, также с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий С, D и СЕ.

Глава ведомства также сообщил, что по аналогии с решениями, ранее принятыми по офицерам, подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями. "В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный", - отметил министр.

В марте Шойгу сообщал, что число контрактников в Вооруженных силах РФ достигло 394 тыс. человек.

 

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