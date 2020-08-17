Минобр Карелии подписал соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств на питание школьников

Более 400 млн рублей из федерального и регионального бюджетов направят на организацию бесплатного гоячего питания для учеников 1-4 классов.

Об этом сегодня сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на совещании правительства республики.

"В субботу было подписано соглашение с Министерством просвещения на предоставление средств федерального бюджета. Таким образом, с учетом федеральных и региональных средств в течение учебного года на эти цели будет направлено свыше 400 млн рублей. Около 30 тысяч детей будут обеспечены бесплатным горячим питанием ", - сказал министр.

При этом глава Минобра республики отметил, что регион должен не просто обеспечить учащихся начальной школы питанием, но еда на пищеблоках школ должна готовиться в современных и безопасных с точки зрения санитарных правил и норм условиях.

"На эти нужды (ремонты пищеблоков – Ред.) с учетом муниципального софинансирования направлено свыше 102 млн рублей", - сказал Роман Голубев.

Ранее глава Карелии предложил по-особому кормить младших школьников из Арктических районов.