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Глава Карелии предложил по-особому кормить младших школьников из Арктических районов

Новости. Общество
10:10, 15 Августа 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Артур Парфенчиков заявил о необходимости использовать разные механизмы для организации горячего питания младших школьников.

В новом учебном году школы Карелии должны предоставлять бесплатное горячее питание ученикам с 1 по 4 класс, напомнил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Власти пытаются привести пищеблоки общеобразовательных организаций в надлежащее состояние и выделили на это 96 млн рублей из республиканского бюджет.

Напомним, Карелия до сих пор не получила деньги от федералов на организацию горячего питания в школах.

"Конечно, не все образовательные учреждения имеют равные условия для того, чтобы накормить детей горячими завтраками. Считаю, что нельзя подходить с одинаковыми мерками к столичной школе на 1000 учеников и сельской школе, где учатся всего несколько человек, как, например, в Гумарино – в этом году там всего 5 младшеклассников. Нужно использовать разные механизмы, – считает Парфенчиков. – Возможно, в малокомплектных школах есть резон организовать учебный процесс таким образом, чтобы дети могли ходить на обед домой, при этом компенсировать родителям затраты на питание ребенка".

Глава Карелии задумался и о создании школьных комбинатов питания для обеспечения нескольких образовательных учреждений, расположенных достаточно компактно.

"Считаю, что для горячего питания детей, которые живут и учатся в наших северных районах, включенных в Арктическую зону, необходимо выделять больше средств. Особые климатические условия требуют и особого внимания к тому, что входит в меню завтрака или обеда школьника", – отметил губернатор.

Руководитель региона дал поручение карельскому Минобру подготовить в ближайшие дни наши предложения и направить их в Министерство просвещения.

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