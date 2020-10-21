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В разгар коронавируса работники столовой в нескольких школах Петрозаводска работали без масок и перчаток

Новости. Общество
11:19, 22 Октября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Специалисты Минобразования Карелии проверили соблюдение карантинных ограничений в образовательных учреждениях республики и обнаружили нарушения, сообщили на сайте правительства Карелии.

За полгода проверки прошли в 110 муниципальных, государственных и частных образовательных учреждениях.

По итогам проверок специалисты установили, что большинство учреждений успешно организовали образовательный процесс в условиях эпидобстановки.

В проверенных организациях выполняются практически все установленные требования.

Тем не менее, в четырех школах Петрозаводска и Пряжинского района были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники пищеблока не использовали маски и перчатки, также не были установлены антисептики на входе в столовую. Информация о нарушениях была направлена в Роспотребнадзор.

В ещё одной школе Петрозаводска замечено другое нарушение: на уроке физкультуры педагог без уведомления руководства школы объединил два класса из разных параллелей, что в условиях распространения коронавирусной инфекции строго запрещено.

Информация о результатах проверки направлена в администрацию Петрозаводска с предложением привлечь нарушителей к дисциплинарной ответственности.

При проведении повторной проверки нарушения зафиксированы не были.

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