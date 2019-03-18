Минобраз Карелии: окончательное решение о судьбе школы-сада в Савиново не принято

Защитники образовательного учреждения в карельской деревне получили ответ от республиканских чиновников.

Пресс-секретарь министерства образования Карелии Александра Лавренова направила ответ на обращение родителей учащихся школы-сада в деревне Савиново Пряжинского района, которые выступили против планов районной администрации по ликвидации образовательного учреждения. Вот, в частности, что говорится в этом ответе:

"Согласно законодательству в сфере образования создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций относится к полномочиям органов местного самоуправления. С 1 сентября 2019 года в школе будут обучаться 5 детей начальной школы. Администрация Пряжинского национального муниципального района рассматривает с участием родителей (законных представителей), учителей и общественности различные варианты организации образовательного процесса в школе-детском саду д. Савиново. Окончательное решение еще не принято".



Как сообщала ранее "Столица на Онего", 6 марта в деревне Савиново побывала комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, которую возглавляла заместитель главы администрации Пряжинского национального района Елена Илюкович. На встрече с членами комиссии родители учащихся школы высказались против ликвидации образовательного учреждения в деревне, которая относится к местам компактного проживания карелов. После этого жители деревни обратились с петициями в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова, уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой с призывом сохранить школу-сад. В своей петиции жители Савиново подчеркнули, что в резолюции Восьмого съезда карельского народа, который прошел в Карелии в 2016 году, особо отмечалась недопустимость закрытия образовательных учреждений в местах компактного проживания карелов.