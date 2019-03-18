Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:55, 18 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Минобраз Карелии: окончательное решение о судьбе школы-сада в Савиново не принято

Загрузка...

Защитники образовательного учреждения в карельской деревне получили ответ от республиканских чиновников.

Пресс-секретарь министерства образования Карелии Александра Лавренова направила ответ на обращение родителей учащихся школы-сада в деревне Савиново Пряжинского района, которые выступили против планов районной администрации по ликвидации образовательного учреждения. Вот, в частности, что говорится в этом ответе:

"Согласно законодательству в сфере образования создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций относится к полномочиям органов местного самоуправления. С 1 сентября 2019 года в школе будут обучаться 5 детей начальной школы. Администрация Пряжинского национального муниципального района рассматривает с участием родителей (законных представителей), учителей и общественности различные варианты организации образовательного процесса в школе-детском саду д. Савиново. Окончательное решение еще не принято". 

Как сообщала ранее "Столица на Онего", 6 марта в деревне Савиново побывала комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, которую возглавляла заместитель главы администрации Пряжинского национального района Елена Илюкович. На встрече с членами комиссии родители учащихся школы высказались против ликвидации образовательного учреждения в деревне, которая относится к местам компактного проживания карелов. После этого жители деревни обратились с петициями в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова, уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой с призывом сохранить школу-сад. В своей петиции жители Савиново подчеркнули, что в резолюции Восьмого съезда карельского народа, который прошел в Карелии в 2016 году, особо отмечалась недопустимость закрытия образовательных учреждений в местах компактного проживания карелов.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-03-18 10:19:58
Да какое тут может быть решение! Оставить школу в Савиново и все дела! Хватит уже "оптимизировать" , ник чему хорошему эта ваша антинародная оптимизация не приведёт.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

13.03.2019 11:53
Капитал
Воздушные замки 9
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2019 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»