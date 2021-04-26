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Минобразования Карелии приглашает семьи заступить в караул у Вечного огня

Новости. Общество
09:25, 27 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В преддверии Дня Победы в Петрозаводске пройдет патриотическая акция «Чтобы Вечный огонь не погас…»

Акция проходит ежегодно в преддверии Дня Победы у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» в Петрозаводске. Вахту памяти у военного мемориала несут семьи, которые хотят отдать дань уважения своим родным и близким — героям войны, партизанам, труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей, сообщили в Минобразования республики.

В этом году акция пройдет в Петрозаводске 8 мая с 12.00 до 15.00. Каждая семья, участвующая в акции, заступает в Почетный караул на 5 минут. В этот момент ведущие акции озвучивают информацию об ушедшем ветеране/участнике Великой Отечественной войны, предоставленную членами семьи организаторам акции.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить заявку на электронный адрес Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе patriotcentr10@yandex.ru.

Заявки принимаются по 5 мая.

Ранее сообщалось, что жителям Петрозаводска раздадут георгиевские ленточки перед Днем Победы.

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Комментарии

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2021-04-27 09:31:35
С войной покончили мы счеты ..Бери шинель иди домой .
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