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Минобрнауки обещает обеспечить бюджетными местами в вузах не менее половины выпускников школ

Новости. Общество
22:00, 26 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Бюджетными местами в вузах на очных направлениях подготовки бакалавриата или специалитета должны быть обеспечены не менее половины выпускников российских школ.

Такая задача зафиксирована в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Как напомнили в Минобрнауки, в июльском указе президента РФ обозначена цель обеспечить присутствие России в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

"Достижение указанной цели будет осуществляться по следующим направлениям: обеспечение бюджетными местами для очного обучения по программам бакалавриата и специалитета не менее половины всех выпускников школ", - сообщили в Минобрнауки. Согласно данным министерства, сегодня число бюджетных мест в вузах по этим направлениям составляет 358,8 тыс., к 2030 году их должно быть 480,2 тыс.

 

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