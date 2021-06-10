В Карелии ограничили, но не запретили доступ в леса

Минприроды Карелии разъясняет правила введения ограничения пребывания граждан в лесах.

Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

В Минприроды пояснили, что ограничение подразумевает выставление постов на дорогах, ведущих в леса, установку предупреждающих аншлагов, установку шлагбаумов арендаторами на арендованных лесных участках. Если человек направляется в лес и его остановят на посту, то будет проведена беседа, доведена информация о введении ограничений и о введении особого противопожарного режима, о том, что сейчас повышенная пожарная опасность в лесах, информация об административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, будет записан номер машины (если человек едет на машине), выяснено куда направляется человек.



Мобильные посты могут выставляться точечно, в зависимости от класса пожарной опасности в районе, при ухудшении пожароопасной обстановки.



Запрет на посещение конкретных лесных участков также может быть введен при установлении 5 класса пожарной опасности (чрезвычайный) и ухудшении лесопожарной обстановки или при наличии на данном участке действующего лесного пожара.



Министерство просит граждан воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности на территориях, граничащих с лесом.



В настоящее время действует запрет на разведение костров в лесу.



В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.