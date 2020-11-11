Минприроды Карелии увеличило лимиты по квотам добычи лося

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии подготовило изменения в распоряжения главы республики, устанавливающие лимиты квоты добычи лося.

Изменения внесены в связи с тем, что во время охоты на взрослых самцов во время гона с 1 по 30 сентября остались неиспользованные разрешения на добычу, сообщили в ведомстве.

Таким образом, квота на добычу лося без разделения по половому признаку увеличена на 19 особей и распределена по районам: Беломорский – 1, Калевальский – 5, Кондопожский – 1, Костомукша – 2, Лоухский – 4, Муезерский – 1, Пудожский – 1, Пряжинский – 1, Сегежский – 1, Суоярвский – 2.

Прием заявлений на выдачу разрешений состоится 13 ноября с 9 часов 00 минут.

Подать заявление можно только через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия (https://uslugi.karelia.ru) и подразделения МФЦ.

Личный прием в Минприроды Карелия отменен.