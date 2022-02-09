Минприроды после ЧП на канализации не выявило фактов попадания стоков в водоемы Петрозаводска

Произошедшая на прошлой неделе авария на канализационных сетях Петрозаводска не привела к попаданию стоков в реки и Онежское озеро.

Об этом сообщил сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель министра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский.

«Сотрудниками министерства была проведена выездная проверка, проведено обследование территории. Попадания сточных вод в водные объекты не выявлено», - сказал замминистра.

Это подтвердил технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук. Он прокомментировал размещенную в соцсетях видеозапись, на которой видно, как потоки воды из канализации устремляются в сторону реки Неглинка, впадающей в Онежское озеро.

«До речки вода не дошла», - заверил Остапчук.

По его словам, специалисты ПКС осмотрели все прибрежные участки Неглинки в районе аварии и не заметили попадания стоков в реку.