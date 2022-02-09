890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
«Счастливая старость» депутата горсовета Петрозаводска длилась до тех пор, пока он не открыл письмо от Пенсионного фонда 19
Сегодня 10:42
Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
09.02.2022 23:09
В Карелию 10 февраля придет оттепель с плюсовой температурой 1
09.02.2022 17:00

Минприроды после ЧП на канализации не выявило фактов попадания стоков в водоемы Петрозаводска

Новости. Общество
13:26, 10 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Произошедшая на прошлой неделе авария на канализационных сетях Петрозаводска не привела к попаданию стоков в реки и Онежское озеро.

Об этом сообщил сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель министра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский.

«Сотрудниками министерства была проведена выездная проверка, проведено обследование территории. Попадания сточных вод в водные объекты не выявлено», - сказал замминистра.

Это подтвердил технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук. Он прокомментировал размещенную в соцсетях видеозапись, на которой видно, как потоки воды из канализации устремляются в сторону реки Неглинка, впадающей в Онежское озеро.

«До речки вода не дошла», - заверил Остапчук.

По его словам, специалисты ПКС осмотрели все прибрежные участки Неглинки в районе аварии и не заметили попадания стоков в реку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2022-02-10 13:41:28
Им, если даже попадет в глаза, скажут: "Божья роса".
Изя
2022-02-10 13:52:04
User, ++++ , на Отчизну уже всем наплевать , у всех одно бабло в голове )) :)
Изя
2022-02-10 13:38:37
Куда же столько воды делось ? Что это за бред ???))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»