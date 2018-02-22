Минприроды рассказало, где самая большая свалка в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии республики составило список несанкционированных свалок в республике.

В нем указаны места их размещения и размеры.

В республике официально насчитывается 52 несанкционированных свалки, общей площадью земельных участков порядка 95 га. Об этом сообщается в проекте региональной программы в области обращения с отходами в республике на 2018-2027 годы.

Самая крупная несанкционированная свалка зафиксирована в Беломорске. Ее площадь составляет 66 717 кв. метров.

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