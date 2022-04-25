Минприроды РК: последствия разлива топлива возле поселка Вяртсиля ликвидируются

По факту ЧП в Сортавальском районе Карелии начата прокурорская проверка

Минприроды Республики Карелия сообщает, что дренажная канава в Сортавальском районе республики, в которую попали нефтепродукты, дважды очищена с помощью торфяного сорбента. Ситуация находится под контролем прокуратуры г. Сортавала и Администрации Сортавальского муниципального района.

Река Янис подлежит федеральному уровню надзора, который осуществляется Балтийско-арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора. Специалисты Управления также привлечены к проверке.

Кроме того, начата прокурорская проверка с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия (ЦЛАТИ). На данный момент специалистами взяты все необходимые пробы и проводится их анализ. Результаты будут даны в течение 2 недель.