Минприроды закрепило границы "зеленого пояса" Петрозаводска, где запрещена застройка

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин подписал приказ "Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Петрозаводска".

В документе содержится перечень из 17 территорий, примыкающих к столице Карелии или находящихся в границах города.

При обсуждении границ "зеленого пояса" администрация города объясняла, что этот статус позволит избежать ситуаций, при которых площадь зеленых зон может сокращаться, в том числе при возведении новых объектов. На включенных в перечень территориях запрещена застройка и действует особый режим хозяйственной деятельности. Какие территории вошли в "зеленую зону", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".