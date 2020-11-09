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Минпромторг РФ завершил работы по приемке двух рыбоперерабатыващих заводов в Карелии

Новости. Общество
17:09, 10 Ноября 2020
фото: © Правительство Карелии
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Новые рыбоперерабатывающие заводы в Кондопоге начнут работать в начале следующего года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил готовность заводов компаний "Рыботорговая сеть" и "Группа "Баренц". На предприятия, строительство которых на территории опережающего социально-экономического развития началось в 2018 году, уже доставлено и подключено все оборудование. Завершаются пуско-наладочные работы. Заводы планируют запустить в ближайшее время – конце декабря – начале января.



Как рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, в настоящее время Минпроторгом РФ завершены работы по приемке заводов. Комиссия ведомства по инвестпроектам провела выездную проверку в Кондопоге. По ее результатам, все оборудование соответствует заявленному в инвествпроекте и бизнес-плане.
"Напомню, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели. Надеемся, что Федеральным агентством по рыболовству будет принято решение о выделении квот на вылов рыбы уже с 2021 года", – сказал Илья Раковский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил вице-премьеру правительства республике по экономике Дмитрию Родионову оказать предприятиям поддержку в согласовании в выделении квот и в строительстве дороги к заводам.



"Появление таких крупных рыбоперерабатывающих заводов в Кондопоге придаст импульс развития всему Кондопожскому району. Мы должны помочь предприятиям, как можно раньше начать работу", – считает глава республики.

Напомним, инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Мощность одного завода по производству филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши составит около 75 тонн в сутки, второго – около 60 тонн филе рыбы в сутки. На предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест.

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