Минпромторг РФ завершил работы по приемке двух рыбоперерабатыващих заводов в Карелии

Новые рыбоперерабатывающие заводы в Кондопоге начнут работать в начале следующего года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил готовность заводов компаний "Рыботорговая сеть" и "Группа "Баренц". На предприятия, строительство которых на территории опережающего социально-экономического развития началось в 2018 году, уже доставлено и подключено все оборудование. Завершаются пуско-наладочные работы. Заводы планируют запустить в ближайшее время – конце декабря – начале января.





Как рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, в настоящее время Минпроторгом РФ завершены работы по приемке заводов. Комиссия ведомства по инвестпроектам провела выездную проверку в Кондопоге. По ее результатам, все оборудование соответствует заявленному в инвествпроекте и бизнес-плане.

"Напомню, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели. Надеемся, что Федеральным агентством по рыболовству будет принято решение о выделении квот на вылов рыбы уже с 2021 года", – сказал Илья Раковский.



Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил вице-премьеру правительства республике по экономике Дмитрию Родионову оказать предприятиям поддержку в согласовании в выделении квот и в строительстве дороги к заводам.





"Появление таких крупных рыбоперерабатывающих заводов в Кондопоге придаст импульс развития всему Кондопожскому району. Мы должны помочь предприятиям, как можно раньше начать работу", – считает глава республики.



Напомним, инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Мощность одного завода по производству филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши составит около 75 тонн в сутки, второго – около 60 тонн филе рыбы в сутки. На предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест.