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Минпромторг России предложил запретить экспорт древесины в США и ЕС

Новости. Экономика
14:29, 10 Марта 2022
фото: © lesprominform.ru

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Запрет затронет поставки лесоматериалов из Карелии в Финляндию.

Министерство промышленности и торговли России предложило ввести до конца нынешнего года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в недружественные страны. В их числе — США и Европейский Союз, в частности — соседняя с Карелией Финляндия.

Как считают в Минпромторге, этот шаг позволит «гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны». 

«Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза. В частности, на российских производителей этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить их будет невозможно. В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России, не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», — отметили в министерстве.

Между тем, российские поставки древесины на Европейский рынок могут прекратиться и по другой причине. Читайте об этом в материале журналиста Валерия Поташова.

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