Минпросвещения России готовит реформу системы профобразования

Министерство просвещения России планирует провести реформу профессионального образования в стране для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда.

Об этом заявил в понедельник первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, пишет ТАСС.

"Сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", - отметил Глушко.

Он отметил, что у студентов колледжей порой не хватает времени и возможностей для получения практического опыта, который требуется для трудоустройства на предприятие. "Поэтому реформировать систему нужно по перефразированному принципу "совмещать полезное с полезным". Студент проходит обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий", - добавил Глушко.

По его словам, такую возможность студентам может дать проект "Профстажировки 2.0".