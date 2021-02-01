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Минпросвещения России готовит реформу системы профобразования

Новости. Общество
21:05, 01 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев
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Министерство просвещения России планирует провести реформу профессионального образования в стране для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда.

Об этом заявил в понедельник первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, пишет ТАСС.

"Сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", - отметил Глушко.

Он отметил, что у студентов колледжей порой не хватает времени и возможностей для получения практического опыта, который требуется для трудоустройства на предприятие. "Поэтому реформировать систему нужно по перефразированному принципу "совмещать полезное с полезным". Студент проходит обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий", - добавил Глушко.

По его словам, такую возможность студентам может дать проект "Профстажировки 2.0".

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