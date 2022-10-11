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Минсельхоз Карелии: мощности завода «Славмо» простаивают

Новости. Общество
13:20, 05 Декабря 2022
фото: ИА «Республика», Николай Смирнов

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Производственные мощности молочного завода «Славмо» не загружены и простаивают, сообщили в Минсельхозе Карелии.

По представленным в Минсельхоз Карелии данным, за девять месяцев этого года загрузка производственных мощностей АО «Славмо» составила менее 70 %, что свидетельствует о существенном потенциале роста объема переработки сырого молока.

Его в полном объеме можно обеспечить поставками сельскохозяйственных предприятий республики, заявили в министерстве.

В Карелии работают четыре государственных предприятия по производству сырого молока. Два из них - АО «Совхоз «Ведлозерский» и ОАО «Совхоз «Толвуйский» - направляют свое сырье за пределы республики.

Также вне Карелии свою продукцию продают ООО «Совхоз «Аграрный» и ООО «Ладожское». Ежедневно за пределы нашего региона вывозят более 50 тонн сырого молока.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии заинтересовано в увеличении объемов переработки сырого молока на карельских молочных заводах.

В этом году Олонецкий молочный комбинат и АО «Славмо» закупают сырье у племсовхоза «Мегрега» и племенного хозяйство «Ильинское», а также предприятий Ленинградской области. И игнорируют предложения совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский» на поставку сырого молока, отметили в Минсельхозе республики.

АО «Славмо» чиновники рекомендовали до 2 декабря урегулировать разногласия и подписать договоры на поставки сырья в 2023 году с совхозами «Ведлозерский» и «Толвуйский».

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