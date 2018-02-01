Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:43, 01 Февраля 2018

Минсельхоз Карелии не будет поддерживать личные подсобные хозяйства

По теме

Названы самые высокие зарплаты Петрозаводска
01.02.18 16:15
В марте в Карелии начнут создавать новое предприятие
01.02.18 15:08
В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения
01.02.18 14:53
Все новости
Загрузка...

С января 2018 года прекращается субсидирование владельцев личных подсобный хозяйств, чтобы побудить их регистрироваться в качестве субъектов предпринимательства.

Теперь на господдержку могут рассчитывать только индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации.

По замыслу Минсельхоза, отмена субсидирования личных подсобных хозяйств поможет исключить использование бюджетных средств для ведения нелегального бизнеса.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

Названы самые высокие зарплаты Петрозаводска
01.02.18 16:15
В марте в Карелии начнут создавать новое предприятие
01.02.18 15:08
В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения
01.02.18 14:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-02-01 16:05:26
Кого этот минсельхоз и поддерживать собирается ? Если только себя любимых . столовую отремонтировать , чтобы пожрать повкуснее .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата?
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 1
Сегодня 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:12
Без политики
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут"
Дмитрий Новиков – о своем дебютном романе "Голомяное пламя", сериале "Игра престолов" и северных бесах.
Семь признаков сайта плохой автошколы
Сегодня 10:34
Дмитриев:  "Тюрьма — это явление временное" 3
31.01.2018 12:43
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
29.01.2018 13:18
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»