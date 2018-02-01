Минсельхоз Карелии не будет поддерживать личные подсобные хозяйства

По теме
Загрузка...
С января 2018 года прекращается субсидирование владельцев личных подсобный хозяйств, чтобы побудить их регистрироваться в качестве субъектов предпринимательства.
Теперь на господдержку могут рассчитывать только индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации.
По замыслу Минсельхоза, отмена субсидирования личных подсобных хозяйств поможет исключить использование бюджетных средств для ведения нелегального бизнеса.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
26.01.2018, 09:17
26.01.2018, 23:30
29.01.2018, 16:56
31.01.2018, 19:40
26.01.2018, 10:18
Аналитика
Сегодня 09:59
Обществоведение
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Сегодня 09:09
29.01.2018 16:21
29.01.2018 10:38
29.01.2018 09:18
Чтиво
Сегодня 15:12
Без политики
Дмитрий Новиков – о своем дебютном романе "Голомяное пламя", сериале "Игра престолов" и северных бесах.
Сегодня 10:34
31.01.2018 12:43
29.01.2018 13:18
Комментарии