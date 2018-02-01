Минсельхоз Карелии не будет поддерживать личные подсобные хозяйства

С января 2018 года прекращается субсидирование владельцев личных подсобный хозяйств, чтобы побудить их регистрироваться в качестве субъектов предпринимательства.

Теперь на господдержку могут рассчитывать только индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации.

По замыслу Минсельхоза, отмена субсидирования личных подсобных хозяйств поможет исключить использование бюджетных средств для ведения нелегального бизнеса.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".