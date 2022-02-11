Минсельхоз Карелии оценил последствия появления собственных коров у Олонецкого молкомбината

Министерство сельского хозяйства Карелии заметило улучшение ситуации на животноводческой ферме «Янишполе» после того, как ее купил Олонецкий молочный комбинат.

Об этом говорят данные минсельхоза о росте производства на янишпольском предприятии.

В январе ООО «Янишполе» увеличило объемы производства и реализации молока на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече с руководством компании глава Минсельхоза пообещал ей меры государственной поддержки.

«Ситуация на предприятии улучшилась с приходом нового собственника — АО «Олонецкий молочный комбинат. Министр отметил, что у предприятия имеются перспективы для дальнейшего развития, в том числе и за счет восстановления поголовья дойного стада», — сообщили в министерстве.