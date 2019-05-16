Минсельхоз Карелии ответил на претензии УФАС о несправедливом разделе денег

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов не согласен, что Минсельхоз "отсек" от получения субсидий частные компании и подтолкнул их к банкротству.

В апреле антимонопольная служба Карелии признала незаконным и чреватым негативными последствиями для сельского хозяйства решение правительства республики, согласно которому определенный вид субсидирования стал недоступен для частных сельхозпредприятий. Как посчитали антимонопольщики, региональный Минсельхоз в угоду государственным предприятиям "отсек" от мер поддержки нуждающихся частных предпринимателей, что может повлечь дальнейшее банкротство частников. Соответствующее предупреждение УФАС было направлено в адрес правительства Карелии.

Антимонопольная служба установила, что в 2019 году субсидии на поддержку доходности в области животноводства предусмотрены для организаций с государственной долей собственности более 50%. По оценке УФАС, под условия предоставления этой субсидии попали всего 4 "государственных совхоза" - ОАО "Толвуйский", ОАО "Ведлозерский", ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское", ОАО "Племсовхоз "Мегрега". Частные компании оказались исключены из числа получателей субсидий. Таким образом, как решили в УФАС, негосударственные предприятия были поставлены региональной властью в неравные экономические условия по сравнению с госпредприятиями.

УФАС предписало правительству отменить решение и предоставить государственным и частным компаниям равный доступ к бюджетным субсидиям.

В среду 15 мая в Петрозаводске министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов провел пресс-конференцию, на которой ответил на претензии УФАС.

Что ответил министр сельского хозяйства антимонопольщикам, читайте в статье Александра Гнетневана страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".